Источник: братья Березуцкие станут тренерами ЦСКА

Теги цска москвавасилий березуцкийалексей березуцкий

Источник: братья Березуцкие станут тренерами ЦСКА

Бывшие игроки ЦСКА Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий войдут в тренерский штаб московского клуба, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, братья станут ассистентами главного тренера "армейского" клуба Виктора Гончаренко. Об этом может быть объявлено в ближайшее время.

В настоящее время Березуцкие работают в должности помощников генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

В минувшем сезоне ЦСКА занял четвертое место в чемпионате России и завоевал путевку в Лигу Европы. 

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