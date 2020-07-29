Источник: братья Березуцкие станут тренерами ЦСКА

Бывшие игроки ЦСКА Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий войдут в тренерский штаб московского клуба, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, братья станут ассистентами главного тренера "армейского" клуба Виктора Гончаренко. Об этом может быть объявлено в ближайшее время.

В настоящее время Березуцкие работают в должности помощников генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

В минувшем сезоне ЦСКА занял четвертое место в чемпионате России и завоевал путевку в Лигу Европы.

Не пропустите: Журналист Яррош: ЦСКА вышел из переговоров Карраскалю. | http://soccernews.ru