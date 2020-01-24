Источник: братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА

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Источник: братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА

Журналист, инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян утверждает, что Василий и Алексей Березуцкие получат должности в ЦСКА.

По его информации, 37-летние бывшие защитники, скорее всего, займутся работой в селекционном отделе.

"Вполне вероятно, через несколько лет кто-то из Березуцких дорастёт до должности спортивного директора. Хотя нельзя исключать и другие направления работы в армейском клубе Алексея и Василия", - написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Братья Березуцкие перешли в ЦСКА в конце 2001 года из "Торпедо-ЗИЛ", они выступали за московский клуб до лета 2018 года. После завершения карьеры обоих пригласили в тренерский штаб "Витесса", где им удалось поработать под руководством Леонида Слуцкого.

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