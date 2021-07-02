Источник: Черчесов будет уволен из сборной России

Руководство российского футбольного союза собирается разорвать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовом, сообщает РБК.

По сведениям источника, РФС в ближайшее время начнет переговоры с Черчесовом по поводу расторжения контракта, который действует до конца 2022 года. Зарплата специалиста составляет 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, что сборная России под руководством Черчесова заняла четвертое место в своей группе на Евро-2020 и не сумела выйти в плей-офф. Тем не менее, технический комитет РФС выразил поддержку наставнику.

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