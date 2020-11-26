Источник: Черчесов продолжит тренировать сборную России до окончания Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не покинет занимаемый пост в ближайшее время.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на собственный источник, сейчас вопрос об увольнении наставника не стоит на повестке дня.

"Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы.

В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определённым датам и матчам, которые нужны клубам", - сказал источник в РФС.

Ранее появилась информация, что Черчесова в сборной России может сменить Курбан Бердыев.

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