Источник: Черчесов угрожал журналисту во время интервью

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов угрожал журналисту Денису Казанскому во время интервью на телеканале "Матч ТВ", сообщает Sports.ru.

По сведениям издания, Черчесов во время первой рекламной паузы сказал Казанскому: "Могу и в лицо (В оригинале было использовано нецензурное слово. Прим. Soccernews) дать". Впрочем, по окончании интервью тренер и ведущий пожали друг другу руки.

Напомним, что во время интервью Казанский задал Черчесову ряд неудобных вопросов, чем разозлил наставника российской национальной команды.

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