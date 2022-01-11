Источник: Даниэль Фарке станет новым тренером "Краснодара"

Фото: инстаграм "Норвича"\Автор неизвестен

Экс-тренер английского "Норвича" Даниэль Фарке станет новым главным тренером "Краснодара", сообщает журналист немецкого Sky Sport Марлон Ирлбахер.

По информации источника, соглашение с немецким специалистом будет рассчитано на два года.

Напомним, что из "Норвича" Фарке уволили в начале ноября 2021 года после более четырех лет работы и двух выходах в АПЛ.

"Краснодар" 5 января уволил Виктора Гончаренко и двух его помощников.

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