Источник: Де Брюйне не нравится предложение "Манчестер Сити" по новому контракту
Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не в восторге от первоначальное предложение клуба по продлению контракта. Он даже пожаловался на него своему партнеру по сборной Бельгии, сообщает Сэм Ли из The Athletic.
Хавбек, как отмечает источник, был удивлен тому, что, не смотря на желание клуба подписать Месси, на достойный контракт для бельгийца денег не нашлось. По мнению Де Брюйне, несправедливо таким образом разделять финансы. Клуб не просто не предложил улучшить условия контракта своему лидеру, а, по слухам, захотел даже понизить выплаты по новому договору. На это Де Брюйне и пожаловался товарищу по национальной команде.
Несмотря на все это, бельгиец, скорее всего, продлит соглашение с "горожанами".
Читать также: Де Брюйне вернулся к тренировкам | http://soccernews.ru
главное
-
Гвардиола: "Можно не играть оставшиеся матчи. "Манчестер Сити" - чемпион"
-
"Монако" вышел в 1/16 Кубка Франции. Головин сыграл 15 минут
-
Боатенг не сыграет в финале Клубного Чемпионата Мира из-за смерти бывшей девушки
-
В СМИ попал макет новой эмблемы "Интера"
-
Сорокин назвал количество болельщиков, которых допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге
Лента новостей
-
Переговоры о новом контракте Сульшера с "Манчестер Юнайтед" пройдут по окончании сезона
-
"Ливерпуль" и АПЛ поддержали Клоппа в связи со смертью матери
-
Пахарь, возглавивший "Сиену" вместо сына Газзаева, уволен после двух недель работы
-
"Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю"
-
Бохинен отправился в Испанию на сборы ЦСКА
-
Промес удалил упоминание "Аякса" со своей страницы в инстаграме
-
Гвардиола: "Можно не играть оставшиеся матчи. "Манчестер Сити" - чемпион"
-
Источник: Де Брюйне не нравится предложение "Манчестер Сити" по новому контракту
-
Месси выплатил 370 млн евро налогов с 2017 года
-
"Тамбов" будет платить игрокам не больше 50 тысяч рублей
-
"Монако" вышел в 1/16 Кубка Франции. Головин сыграл 15 минут
-
"Вест Бромвич" не стал подписывать Ахмеда Мусу
-
Павлюченко вспомнил эпизод с Каном, после которого захотел замениться
-
Директор "Тамбова" Худяков отправил команду на сбор за свой счет
-
Боатенг не сыграет в финале Клубного Чемпионата Мира из-за смерти бывшей девушки
-
Актер Райан Рейнольдс вложился в клуб "Рексем"
-
Рамирес из "Краснодара": "Мы не ЦСКА, сможем справиться с "Динамо" Загреб"
-
"Реал" теряет Марсело
-
Федун высказался о новой реформе Лиги Чемпионов
-
В СМИ попал макет новой эмблемы "Интера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18