Источник: Де Брюйне не нравится предложение "Манчестер Сити" по новому контракту

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не в восторге от первоначальное предложение клуба по продлению контракта. Он даже пожаловался на него своему партнеру по сборной Бельгии, сообщает Сэм Ли из The Athletic.

Хавбек, как отмечает источник, был удивлен тому, что, не смотря на желание клуба подписать Месси, на достойный контракт для бельгийца денег не нашлось. По мнению Де Брюйне, несправедливо таким образом разделять финансы. Клуб не просто не предложил улучшить условия контракта своему лидеру, а, по слухам, захотел даже понизить выплаты по новому договору. На это Де Брюйне и пожаловался товарищу по национальной команде.