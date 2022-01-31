Источник: Деле Алли переходит в "Эвертон"

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Источник: Деле Алли переходит в "Эвертон"

Фото: инстаграм Алли\Автор неизвестен

Английский хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли станет футболистом "Эвертона", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже достигли договоренности о полноценном трансфере полузащитника, о чем официально объявят завтра, после того, как игрок пройдет медицинское обследование.

Отмечается, что этот трансфер личная инициатива нового главного тренера "ирисок" Фрэнка Лэмпарда, который помимо арендованного у "Манчестер Юнайтед" ван де Бека хотел еще и Алли.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 18 матчах, в которых забил 2 гола.

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