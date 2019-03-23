Источник: Дешам летом возглавит "Ювентус"

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Источник: Дешам летом возглавит "Ювентус"

Наставник сборной Франции Дидье Дешам летом может сменить работу, вернувшись к клубному футболу.

По информации бывшего спортивного директора "Наполи" Пьерпаоло Марино, по окончании текущего сезона главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покинет свой пост, а 50-летний француз станет его преемником.

Дешам уже возглавлял "Ювентус" в сезоне 2006/2007. Под его руководством "старая синьора" вернулась в Серию А, но затем стороны не сумели согласовать положения будущей трансферной политики клуба.

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