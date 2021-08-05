Источник: "Динамо" подписало контракт с Макаровым из "Рубина"

Фото: инстаграм Макарова/Автор неизвестен

Хавбек казанского "Рубина" Денис Макаров стал футболистом московского "Динамо", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

Контракт молодого футболиста со столичным клубом рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что "Динамо" заплатит 10 миллионов евро за Макарова, 40% из которых получит "Нефтехимик".

Оклад игрока составит 800 тысяч евро в год.

В прошедшем сезоне Макаров сыграл 28 матче в РПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 1 голевую переадчу.

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