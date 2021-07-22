Источник: Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев останется в московском клубе ещё на два сезона.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, стороны договорились о продлении контракта до июня 2023 года.

В скором времени армейцы официально объявят о заключении нового соглашения с 31-летним футболистом.

В прошлом сезоне Дзагоев сыграл за ЦСКА 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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