Источник: Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Фото сайт РПЛ
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев останется в московском клубе ещё на два сезона.
По информации журналиста Нобеля Арустамяна, стороны договорились о продлении контракта до июня 2023 года.
В скором времени армейцы официально объявят о заключении нового соглашения с 31-летним футболистом.
В прошлом сезоне Дзагоев сыграл за ЦСКА 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
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