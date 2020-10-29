Источник: Дзюба надеется на увольнение Семака из "Зенита"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба продолжает конфликтовать с главным тренером петербургского клуба Сергеем Семаком, сообщает Telegram-канал "Дай УдаритЬ".
По сведениям источника, футболист недоволен тем, как Семак организовал тренировочный процесс команды. Кроме того, Дзюба уже сказал партнерам, что ждет увольнения тренера. Некоторые из руководителей "Зенита" согласны с позицией Дзюбы по поводу Семака.
В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Семак объяснил замену Дзюбы в матче "Боруссия" - "Зенит". | http://soccernews.ru
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