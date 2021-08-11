Источник: Эдин Джеко - игрок "Интера"

Фото: инстаграм Джеко/Автор неизвестен

Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко стал футболистом миланского "Интера", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт согласован до июня 2023 года. Сейчас Джеко прибыл в Милан, чтобы пройти медицинское обследование.

"Рома" все еще настаивает на том, чтобы Тэмми Абрахам перешёл в аренду с обязательством выкупа. "Арсенал" тоже участвует в гонке.

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