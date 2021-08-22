Источник: Эмир Катара дал добро на продажу Мбаппе
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский "Реал".
Как сообщает Хосе Луис Писарро, эмир Катара, который является владельцем парижан дал разрешение на продажу Мбаппе, однако запросил у "сливочных" непомерные по их мнению условия.
По информации источника, парижский клуб запросил у "Реала" 150 миллионов евро и двух игроков (Каземиро и Менди) за трансфер Мбаппе.
Королевский клуб не устраивают такие условия, так как они не намерены расставаться со своими игроками.
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|20
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|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
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|20
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|12
|Леванте
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|16
|Эйбар
|20
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|20
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