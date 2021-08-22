Источник: Эмир Катара дал добро на продажу Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский "Реал".

Как сообщает Хосе Луис Писарро, эмир Катара, который является владельцем парижан дал разрешение на продажу Мбаппе, однако запросил у "сливочных" непомерные по их мнению условия.

По информации источника, парижский клуб запросил у "Реала" 150 миллионов евро и двух игроков (Каземиро и Менди) за трансфер Мбаппе.

Королевский клуб не устраивают такие условия, так как они не намерены расставаться со своими игроками.

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