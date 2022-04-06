Источник: Эрик тен Хаг возглавит "Манчестер Юнайтед"

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" станет наставник "Аякса" Эрик тен Хаг, сообщает ESPN.

По сведениям источника, владельцы английского клуба братья Глейзеры приняли решение назначить голландского специалиста по окончании нынешнего сезона. В борьбе за пост главного тренера манкунианцев тен Хаг опередил Маурисио Почеттино (ПСЖ), Луиса Энрике (сборная Испании) и Хулена Лопетеги ("Севилья").

52-летний тен Хаг тренирует "Аякс" с 2017 года. Под его руководством амстердамский клуб дважды становился чемпионом Нидерландов, два раза выиграл Кубок страны, один раз - национальный Суперкубок, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

Не пропустите: Кейну интересен переход в "МЮ". | http://soccernews.ru