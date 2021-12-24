Источник: Ферран Торрес - футболист "Барселоны"

Теги ферран торресбарселонаманчестер сититрансферы

Источник: Ферран Торрес - футболист "Барселоны"Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен

Испанский нападающий "Манчестер Сити" Ферран Торрес переходит в "Барселону", сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По информации источника, сумма трансфера составила 55 миллионов евро фиксированным платежом + 10 миллионов виде бонусов.

Отмечается, что в данный момент игрок сборной Испании ожидает разрешения на выезд в Испанию. Это его последние выходные в Манчестере.

Утром 28-го числа состоится официальная презентация, а во второй половине дня Ферран будет готов к тренировкам.

Также не пропустите: "Зенит" нацелился на итальянского защитника. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун прокомментировал скандал с Газизовым

Федун прокомментировал скандал с Газизовым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов