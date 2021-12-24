Источник: Ферран Торрес - футболист "Барселоны"

Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен

Испанский нападающий "Манчестер Сити" Ферран Торрес переходит в "Барселону", сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По информации источника, сумма трансфера составила 55 миллионов евро фиксированным платежом + 10 миллионов виде бонусов.

Отмечается, что в данный момент игрок сборной Испании ожидает разрешения на выезд в Испанию. Это его последние выходные в Манчестере.

Утром 28-го числа состоится официальная презентация, а во второй половине дня Ферран будет готов к тренировкам.

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