Источник: Ферран Торрес - футболист "Барселоны"
Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен
Испанский нападающий "Манчестер Сити" Ферран Торрес переходит в "Барселону", сообщает инсайдер Маттео Моретто.
По информации источника, сумма трансфера составила 55 миллионов евро фиксированным платежом + 10 миллионов виде бонусов.
Отмечается, что в данный момент игрок сборной Испании ожидает разрешения на выезд в Испанию. Это его последние выходные в Манчестере.
Утром 28-го числа состоится официальная презентация, а во второй половине дня Ферран будет готов к тренировкам.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18