Источник: Ферран Торрес на 99% станет игроком "Барселоны"

Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

Нападающий сборной Испании и "Манчестер Сити" Ферран Торрес близок к тому, чтобы сменить клубню прописку.

Как сообщает каталонский инсайдер Жерар Ромеро, с вероятностью в 99% Торрес уже в январское трансферное окно станет футболистом "Барселоны".

По информации источника, сумма сделка составит около 40-45 миллионов. Также в сделке будут предусмотрены различные бонусы.

Ранее сообщалось, что Ферран согласился пойти на значительное сокращение зарплаты ради возвращения в чемпионат Испании.

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