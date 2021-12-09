Источник: Ферран Торрес на 99% станет игроком "Барселоны"
Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен
Нападающий сборной Испании и "Манчестер Сити" Ферран Торрес близок к тому, чтобы сменить клубню прописку.
Как сообщает каталонский инсайдер Жерар Ромеро, с вероятностью в 99% Торрес уже в январское трансферное окно станет футболистом "Барселоны".
По информации источника, сумма сделка составит около 40-45 миллионов. Также в сделке будут предусмотрены различные бонусы.
Ранее сообщалось, что Ферран согласился пойти на значительное сокращение зарплаты ради возвращения в чемпионат Испании.
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