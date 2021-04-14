Источник: Флик покинет "Баварию" ради сборной Германии

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Бывший игрок "Баварии" Лотар Маттеус сообщил, что главный тренер мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик покинет команду по окончании сезона, чтобы возглавить сборную Германии.

"Флик провел последний матч в Лиге Чемпионов с "Баварией". Он является приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии. Он примет предложение", - приводит слова Маттеуса Sky Deutschland.

Напомним, что нынешний главный тренер сборной Германии Йоахим Лев принял решение уйти в отставку после чемпионата Европы, который состоится ближайшим летом.

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