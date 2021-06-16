Источник: Фонсека возглавит "Тоттенхэм"

Фото: инстаграм Паулу Фонсеки/Автор неизвестен

Новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма" станет Паулу Фонсека, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По данным источника, английский клуб обо всем договорился с португальским специалистом. Стороны подпишут контракт до лета 2024 года. Зарплата Фонсеки в "Тоттенхэме" составит четыре миллиона евро в год.

Стоит отметить, что предыдущим клубом Фонсеки была римская "Рома", которую возглавил бывший главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

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