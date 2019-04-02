Источник: футболистам "Динамо" третий месяц не платят зарплату

Известный агент Роман Орещук, который ранее занимал пост спортивного директора "Динамо", заявил, что московский клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.

"Слышал, что футболистам уже третий месяц не платят зарплату. Но что, почему и как - я не знаю. Сильно не углублялся в проблему, пускай сами разгребают и разбираются. Единственное, что ещё могу сказать - главный тренер Дмитрий Хохлов даёт деньги на медикаменты. Также средства выделяют Шунин и Юсупов. Может, и другие футболисты тоже, не уточнял, но эти точно. Как-то же должна команда существовать, витамины пить. Нагрузки же не маленькие. Больше ничего сказать не могу и не хочу", - сказал Орещук.

Напомним, что в середине февраля ВФСО "Динамо" приняло решение продать пакет акций футбольного клуба акционерному обществу "Управляющая компания "Динамо", основным акционером которого является банк ВТБ.

По итогам 21 тура "бело-голубые" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 23 очка.

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