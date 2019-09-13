Источник: Гаттузо прилетит в Москву, чтобы засветиться в РПЛ

Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо в ближайшие дни прибудет в Москву.

По информации журналиста "СЭ" Вячеслава Короткина, итальянец прилетит в российскую столицу, чтобы "засветиться, прощупать почву".

Напомним, что Гаттузо покинул "Милан" по окончании прошлого сезона.

СМИ сватали 41-летнего специалиста в клубы из Китая и США.

Не пропустите: Фернандо Йерро готов поработать в России. | http://soccernews.ru