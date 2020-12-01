Источник: Газизов покидает "Спартак"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов в ближайшее время покинет московский клуб, сообщает "Чемпионат".
По сведениям издания, Газизов не смог договориться с владельцем клуба Леонидом Федуном о деталях дальнейшего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте Газизова со "Спартаком" составляет три миллиона евро.
Напомним, что руководство "Спартака" осталось недовольно работой клуба на трансферном рынке во время летне-осеннего трансферного окна. В связи с этим в клуб вернулся Дмитрий Попов на должность спортивного директора. Данное обстоятельство очень возмутило Газизова.
Ожидается, что должность в руководстве "Спартака" получил жена Федуна Зарема Салихова.
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