Источник: Газизов покидает "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов в ближайшее время покинет московский клуб, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, Газизов не смог договориться с владельцем клуба Леонидом Федуном о деталях дальнейшего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте Газизова со "Спартаком" составляет три миллиона евро.

Напомним, что руководство "Спартака" осталось недовольно работой клуба на трансферном рынке во время летне-осеннего трансферного окна. В связи с этим в клуб вернулся Дмитрий Попов на должность спортивного директора. Данное обстоятельство очень возмутило Газизова.

Ожидается, что должность в руководстве "Спартака" получил жена Федуна Зарема Салихова.

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