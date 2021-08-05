Источник: Грилиш подписал контракт с "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Грилиша/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш перешел из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сегодня игрок подписал соглашение с "горожанами" до июня 2026 года. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.
Сумма сделки составит рекордные для АПЛ 100 миллионов фунтов.
Отмечается, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уже разговаривал с Грилишом лично.
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|27
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|4
|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18