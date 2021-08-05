Источник: Грилиш подписал контракт с "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Грилиша/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш перешел из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня игрок подписал соглашение с "горожанами" до июня 2026 года. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Сумма сделки составит рекордные для АПЛ 100 миллионов фунтов.

Отмечается, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уже разговаривал с Грилишом лично.

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