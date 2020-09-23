Источник: Хави Мартинес покинул "Баварию"

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Источник: Хави Мартинес покинул "Баварию"

Испанский полузащитник "Баварии" Хави Мартинес покинул клуб, сообщает Bild.

По сведениям издания, стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действует до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что "Бавария" готова продать испанца за 6-8 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляют "Атлетик", "Реал Сосьедад" и клуб из Саудовской Аравии.

32-летний Мартинес выступал за "Баварию" с 2012 года. Всего он провел за клуб 238 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал девять результативных передач. С клубом он выиграл 20 трофеев.

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