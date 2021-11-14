Источник: Хави - первый тренер "Барселоны" со времен Гвардиолы, который имеет абсолютную власть

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Источник: Хави - первый тренер "Барселоны" со времен Гвардиолы, который имеет абсолютную властьФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Хави с первых дней на посту главного тренера "Барселоны" забрал себе право решать каждый вопрос, сообщает журналист издания Sport Луис Маскаро.

"После Гвардиолы у "Барсы" не было тренера с такой властью, как у Хави. Власть на поле. Власть в офисах. У Вилановы, Мартино, Энрике, Вальверде, Сетьена и Кумана не было такого влияния, что есть у Хави. Он очень много командует. 

Физподготовка, врачи и даже технический секретариат зависят от решений Хави. Не говоря уже о раздевалке. Лапорта сделал смелую и решительную ставку на тренера. Тренера, который руководит возрождением "Барсы" и реанимирует команду и клуб. Он дал Хави всю власть, чтобы тот мог делать и ломать в соответствии со своими футбольными принципами и потребностями.

Все произошедшее в «Барсе» за последние дни связано с влиянием Хави – от отъезда Хуанхо Брау до прибытия Дани Алвеса. Новый тренер создает структуру, которую считает необходимой для полной трансформации "Барсы". И президент принимает все эти изменения. Он считает, что Хави – единственное решение для преодоления спортивного, экономического и институционального кризиса", - сказал Маскаро.

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