Источник: "Холанд не ищет денег"

Фото: твиттер Холанда/Автор неизвестен

Будущее нападающего сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда остается неопределенным.

Как сообщает скандинавский журналист Ян Оге Фьортофт, Холанд не ищет денег, потому что он никогда этого не делал.

По информации источника, его семья ещё не знает, где он будет играть в следующем сезоне.

"Никогда не знаешь, что будет. Футбол меняется, и многое может повлиять на его ход.

Переход в "Баварию"? Это сложно", - сказал Ян.

По информации Фабрицио Романо, в 2022 году в контракте Холанда активируется опция выкупа за 75 миллионов евро.

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