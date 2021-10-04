Источник: "Холанд не ищет денег"

Теги эрлинг холандборуссия дортмунд

Источник: "Холанд не ищет денег"Фото: твиттер Холанда/Автор неизвестен

Будущее нападающего сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда остается неопределенным.

Как сообщает скандинавский журналист Ян Оге Фьортофт, Холанд не ищет денег, потому что он никогда этого не делал. 

По информации источника, его семья ещё не знает, где он будет играть в следующем сезоне. 

"Никогда не знаешь, что будет. Футбол меняется, и многое может повлиять на его ход. 

Переход в "Баварию"? Это сложно", - сказал Ян.

По информации Фабрицио Романо, в 2022 году в контракте Холанда активируется опция выкупа за 75 миллионов евро.

Также не пропустите: Бывший игрок "Фиорентины" жестко раскритиковал Кокорина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бывший игрок "Фиорентины" жестко раскритиковал Кокорина

Бывший игрок "Фиорентины" жестко раскритиковал Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов