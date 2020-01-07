Источник: "Игнатьев рискует стать вторым Милевским. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев"
Журналист Максим Алланазаров рассказал о дисциплинарных проблемах новичка "Рубина" Ивана Игнатьева.
Напомним, что этой зимой "Краснодар" продал своего воспитанника казанскому клубу за 7 миллионов евро.
"Именно из-за проблем с дисциплиной "Краснодар" решил расстаться с Игнатьевым. Говорят, что его последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев, но парню повезло, что клуб смог среагировать и история не утекла в прессу. Если Игнатьев не возьмётся за ум в самое ближайшее время, то рискует стать вторым Милевским", - написал журналист в своём телеграм-канале.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
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|16
|Сочи
|18
|15