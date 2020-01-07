Источник: "Игнатьев рискует стать вторым Милевским. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев"

Журналист Максим Алланазаров рассказал о дисциплинарных проблемах новичка "Рубина" Ивана Игнатьева.

Напомним, что этой зимой "Краснодар" продал своего воспитанника казанскому клубу за 7 миллионов евро.

"Именно из-за проблем с дисциплиной "Краснодар" решил расстаться с Игнатьевым. Говорят, что его последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев, но парню повезло, что клуб смог среагировать и история не утекла в прессу. Если Игнатьев не возьмётся за ум в самое ближайшее время, то рискует стать вторым Милевским", - написал журналист в своём телеграм-канале.

Не пропустите: Слуцкий назвал самого талантливого молодого российского футболиста. | http://soccernews.ru