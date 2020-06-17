Источник: игрок "Рубина" заразился коронавирусом

Теги коронавирусрубиналександр зуев

Источник: игрок "Рубина" заразился коронавирусом

Полузащитник казанского "Рубина" Александр Зуев заразился коронавирусом, сообщает Telegram-канал "Дай ударитЪ".

По данным источника, проба игрока на коронавирус показала положительный результат. Завтра хавбек пройдет повторное тестирование.

23-летний Зуев в нынешнем сезоне провел за "Рубин" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. 

Казанский клуб должен возобновить сезон гостевым матчем с "Уралом" 20 июня.

Ранее стало известно, что шесть игроков "Ростова" заразились коронавирусом. Из-за этого не состоится матч ростовчан с "Сочи" (19 июня).

Не пропустите: Василий Уткин прокомментировал вспышку коронавируса в "Ростове". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов