Источник: игрок "Рубина" заразился коронавирусом

Полузащитник казанского "Рубина" Александр Зуев заразился коронавирусом, сообщает Telegram-канал "Дай ударитЪ".

По данным источника, проба игрока на коронавирус показала положительный результат. Завтра хавбек пройдет повторное тестирование.

23-летний Зуев в нынешнем сезоне провел за "Рубин" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Казанский клуб должен возобновить сезон гостевым матчем с "Уралом" 20 июня.

Ранее стало известно, что шесть игроков "Ростова" заразились коронавирусом. Из-за этого не состоится матч ростовчан с "Сочи" (19 июня).

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