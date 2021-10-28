Источник: "Интер" продлил контракт с Лаутаро Мартинесом

Теги лаутаро мартинесинтер милан

Источник: "Интер" продлил контракт с Лаутаро МартинесомФото: инстаграм Лаутаро/Автор неизвестен

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес подписал новый контракт с миланским "Интером" до 2026 года, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка завершена, все документы подписаны, официальный анонс ожидается в ближайшее время.

Отмечается, что из нового контракта была удалена оговорка о выкупе за 111 миллионов евро.

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