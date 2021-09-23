Источник: История Кумана в "Барселоне" закончена

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман близок к увольнению со своего поста.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, история Кумана в "Барселоне" завершена.

По информации источника, у голландца очень плохие отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Ранее Куман публично выражал свое недовольство поведение Лапорты и заявлял, что его недостаточно поддерживают.

Также источник сообщает, что приглашение наставника "Аякса" Эрика Тен Хага сейчас выглядит практически невозможным.

Ранее сообщалось, что в списке "Барселоны" на замену Кумана находятся два тренера: Хави и Роберто Мартинес. Большинство руководителей клуба настаивают на кандидатуре Хави, одна Лапорта и его помощник по спортивным вопросам Жорди Кройф предпочитают Мартинеса.

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