Источник: История Кумана в "Барселоне" закончена
Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман близок к увольнению со своего поста.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, история Кумана в "Барселоне" завершена.
По информации источника, у голландца очень плохие отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Ранее Куман публично выражал свое недовольство поведение Лапорты и заявлял, что его недостаточно поддерживают.
Также источник сообщает, что приглашение наставника "Аякса" Эрика Тен Хага сейчас выглядит практически невозможным.
Ранее сообщалось, что в списке "Барселоны" на замену Кумана находятся два тренера: Хави и Роберто Мартинес. Большинство руководителей клуба настаивают на кандидатуре Хави, одна Лапорта и его помощник по спортивным вопросам Жорди Кройф предпочитают Мартинеса.
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