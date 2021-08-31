Источник: Камавинга - футболист "Реала"

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Источник: Камавинга - футболист "Реала"Фото: инстаграм Камавинга/Автор неизвестен

Полузащитник молодежной сборной Франции и "Ренна" Эдуардо Камавинга стал футболистом мадридского "Реала", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, этой ночью было подписано соглашение между клубами о трансфере хавбека за 31 миллион евро.

Отмечается, что уже днем 31 августа после успешного прохождения медицинского обследования был подписан контракт с игроком.

Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

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