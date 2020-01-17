Источник: "Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год"

Журналист Сергей Егоров раскрыл подробности финансирования работы системы VAR в российской Премьер-лиге.

По его информации, каждому клубу РПЛ использование видеоповторов обойдётся в 11 миллионов рублей ежегодно.

Поскольку договор рассчитан на три сезона, клубам нужно приготовить на VAR 33 миллиона.

Напомним, что система начала работать в российском чемпионате с прошлого лета, но пока применяется не на всех матчах.

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