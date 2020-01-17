Источник: "Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год"

2 Теги рплсистема видеоповторов var

Источник: "Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год"

Журналист Сергей Егоров раскрыл подробности финансирования работы системы VAR в российской Премьер-лиге.

По его информации, каждому клубу РПЛ использование видеоповторов обойдётся в 11 миллионов рублей ежегодно.

Поскольку договор рассчитан на три сезона, клубам нужно приготовить на VAR 33 миллиона.

Напомним, что система начала работать в российском чемпионате с прошлого лета, но пока применяется не на всех матчах.

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Комментарии

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vorontsovmaks

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs

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Троглодит
Троглодит

Видимо, будут пилить деньги даже на видеоповторах. Иначе такую цену я объяснить не могу. Несколько дополнительных камер на стадионе, 1 монитор для судьи, 1-2 для помощника + зарплата помощника в день игры. Как это может стоить 33 млн?

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