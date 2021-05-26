Источник: Конте покинет "Интер"

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте в ближайшие 48 часов покинет клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, у тренера возникли серьезные разногласия с руководством клуба на тему дальнейшего развития команды. Руководство из-за финансового кризиса намерено сократить всем зарплаты, а также не готово покупать новых игроков, а Конте считает, что "Интеру" необходимо усиление. В связи с этим стороны решили досрочно расторгнуть контракт.

В завершившемся сезоне "Интер" под руководством Конте впервые за последние 10 лет стал чемпионом Италии и завоевал путевку в Лигу Чемпионов.

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