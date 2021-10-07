Источник: Куман хочет перестроить игру "Барселоны"

1 Теги барселонарональд куман

Источник: Куман хочет перестроить игру "Барселоны"Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман намерен перестроить игру сине-гранатовых.

Как сообщает Габриэль Санс, голландский тренер планирует вернуться к схеме 4-3-3 и перестроить полузащиту и оборону.

По информации источника, план Кумана состоит в том, чтобы иметь стабильную, шевронную защиту, которую он может ротировать, и Жорди Альба сегодня является фундаментальной частью. Клеман Лангле может заменить Пике, хоть Куман и доверяет Жерару.

Отмечается, что большой проблемой "Барселоны" является отсутствие замены Бускетсу, но ставка сейчас делается на Нико, который будет продолжать получать игровое время. Центральные полузащитники должны быть более креативными, но нельзя исключать, что Френки будет иногда опускаться глубже и ближе к оборонительной оси.

Сообщается, что большим преимуществом Кумана является восстановление травмированных в атаке, с возвращением Ансу Фати и полным восстановлением Куна Агуэро, а также, в скором времени, Дембеле, возвращение которого Куман считает необходим.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Новаторские идеи Кумана не получали ходу из-за сопротивления отдельных мошенников в клубе , действующих по указке Лео и беспрекословно ему подчиняющихся!Но теперь шавка далеко-далёко , его влияние на команду ослабевает!Это не может не радовать!Все надеются на нашего лучшего тренера Рональда-легенду!ВЭБ!

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