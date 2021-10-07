Источник: Куман хочет перестроить игру "Барселоны"

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман намерен перестроить игру сине-гранатовых.

Как сообщает Габриэль Санс, голландский тренер планирует вернуться к схеме 4-3-3 и перестроить полузащиту и оборону.

По информации источника, план Кумана состоит в том, чтобы иметь стабильную, шевронную защиту, которую он может ротировать, и Жорди Альба сегодня является фундаментальной частью. Клеман Лангле может заменить Пике, хоть Куман и доверяет Жерару.

Отмечается, что большой проблемой "Барселоны" является отсутствие замены Бускетсу, но ставка сейчас делается на Нико, который будет продолжать получать игровое время. Центральные полузащитники должны быть более креативными, но нельзя исключать, что Френки будет иногда опускаться глубже и ближе к оборонительной оси.

Сообщается, что большим преимуществом Кумана является восстановление травмированных в атаке, с возвращением Ансу Фати и полным восстановлением Куна Агуэро, а также, в скором времени, Дембеле, возвращение которого Куман считает необходим.

Также не пропустите: Президент Ла Лиги ярко отреагировал на предложение ФИФА проводить ЧМ каждые два года. | http://soccernews.ru