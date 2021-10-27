Источник: Левандовски получит "Золотой мяч"

1 Теги роберт левандовскилионель мессикарим бенземамохамед салахкриштиану роналду

Источник: Левандовски получит "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски станет обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года, сообщается в твиттере Jeboisdeleauu.

По сведениям источника, Левандовски занял первое место по результатам голосования и набрал 627 голосов. Второе место у аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, третье - у французского форварда "Реала" Карима Бензема.

Топ-10 в голосовании за "Золотой мяч" выглядит так:

1. Роберт Левандовски ("Бавария")
2. Лионель Месси (ПСЖ)
3. Карим Бензема ("Реал")
4. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
5. Жоржиньо ("Челси")
6. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
7. Н’Голо Канте ("Челси")
8. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)
9. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед")
10. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

Не пропустите: Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Поздравляю,Роберт!Наконец-то,cпустя столько лет обладателем награды станет действительно заслуживающий её футболист!ВЭБ!Alles Paris!GGMU!

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