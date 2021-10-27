Источник: Левандовски получит "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски станет обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года, сообщается в твиттере Jeboisdeleauu.
По сведениям источника, Левандовски занял первое место по результатам голосования и набрал 627 голосов. Второе место у аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, третье - у французского форварда "Реала" Карима Бензема.
Топ-10 в голосовании за "Золотой мяч" выглядит так:
1. Роберт Левандовски ("Бавария")
2. Лионель Месси (ПСЖ)
3. Карим Бензема ("Реал")
4. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
5. Жоржиньо ("Челси")
6. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
7. Н’Голо Канте ("Челси")
8. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)
9. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед")
10. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").
Не пропустите: Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18