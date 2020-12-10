Источник: личного массажиста Кокорина уволили из "Спартака"

Руководство "Спартака" уволило из клуба Сергея Колесникова, который был личным массажистом нападающего московского клуба Александра Кокорина, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По сведениям источника, в "Спартаке" посчитали, что именно Колесников является виновником частых травм форварда. Кроме того, убрать массажиста из клуба просили клубные врачи "Спартака". Кокорин спокойно принял решение руководства клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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