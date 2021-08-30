Источник: "Лидс" подписал футболиста "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Джеймса/Автор неизвестен

Вингер сборной Уэльса Дэниэл Джеймс уйдет из "Манчестер Юнайтед, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "Лидс Юнайтед" заплатит за футболиста 28 миллионов евро, также сделка предполагает бонусные выплаты.

Игрок договорился с "Лидсом" об условиях личного контракта и завтра должен пройти медицинское обследование.

В прошлом сезоне Джеймс сыграл 15 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола.

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