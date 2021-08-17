Источник: Локателли - футболист "Ювентуса"

Фото: инстаграм Локателли/Автор неизвестен

Полузащитник "Сассуоло" и сборной Италии Мануэль Локателли стал игроком туринского "Ювентуса", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, формула трансфера такова: двухлетняя аренда с обязательством выкупа за 35 миллионов евро с учетом бонусов. Игрок подпишет пятилетний контракт.

Основой для достижения согласия была воля игрока, который никогда не скрывал своего желания играть за "Ювентус".

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