Источник: "Локомотив" закрыл сделку по хавбеку "Челси"

Фото: инстаграм Анжорина/Автор неизвестен

Хавбек "Челси" Тино Анджорин станет футболистом московского "Локомотива" уже в самое ближайшее время, сообщает РБ Спорт.

По информации источника, "железнодорожники" уже закрыли сделку по трансферу молодого футболиста.

Отмечается, что это будет аренда с правом выкупа за 20 миллионов евро. Определиться по выкупу игрока москвичи должны уже в зимнее трансферное окно.

Полузащитник будет зарабатывать в "Локомотиве" около 1,5 миллиона евро в год.

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