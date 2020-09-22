Источник: Луис Суарес переходит в "Атлетико"

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Источник: Луис Суарес переходит в "Атлетико"

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес перейдет в мадридский "Атлетико", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, клубы обо всем договорились. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально. Условия сделки не разглашаются.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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