Источник: Лукаку перейдет в "Челси" на этой неделе

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Источник: Лукаку перейдет в "Челси" на этой неделеФото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку близок к переходу в "Челси", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
 
По информации источника, переход Ромелу Лукаку в "Челси" за 115 млн евро будет завершён и объявлен на этой неделе. 

"Синие" завершают окончательные детали трансфера, затем нападающему предстоит пройти медицинское обследование.

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