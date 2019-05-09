Источник: "Манчестер Юнайтед" договорился о приобретении Дибалы

Теги ювентусманчестер юнайтедпауло дибалатрансферы

Источник: "Манчестер Юнайтед" договорился о приобретении Дибалы

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед", об этом сообщил британский трансферный эксперт Ян МакГэрри.

По его информации, клубы достигли принципиальной договоренности о переезде аргентинца на "Олд Траффорд" грядущим летом.

Сумма сделки составит 100 миллионов евро. Это отступные в контракте 25-летнего футболиста.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 179 матчей, забил 78 голов и сделал 31 результативную передачу.

Контракт форварда со "старой синьорой" рассчитан до июня 2022 года.

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