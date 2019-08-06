Источник: "Манчестер Юнайтед" посмеялся над последним предложением "Реала" по трансферу Погба
Журналист Sky Sports Каве Солхекол рассказал, как в "Манчестер Юнайтед" отреагировали на последнее предложение "Реала" по трансферу полузащитника Поля Погба.
Напомним, что мадридский клуб предложил за французского хавбека 30 миллионов евро и права на колумбийца Хамеса Родригеса.
"Это было нелепое предложение. Не думаю, что "МЮ" отнёсся к нему серьёзно. В клубе посмеялись над ним", - сказал представитель СМИ.
Также журналист отметил, что "красные дьяволы" продадут Погба не менее чем за 163,5 миллионов евро, а "Реал" получит шанс подписать его только в случае ухода Гарета Бэйла.
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|38
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|Лестер Сити
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|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
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|38
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|Кристал Пэлас
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|Борнмут
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