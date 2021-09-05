Источник: "Манчестер Юнайтед" продал футболки с фамилией Роналду на 45 млн евро

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" продал футболки с фамилией португальского нападающего Криштиану Роналду на сумму 45 миллионов долларов, сообщает AS.

По сведениям источника, английскому клубу достанется 10 процентов от суммы продаж, а остальная часть пойдет компании Adidas, которая является техническим спонсором манкунианцев.

Напомним, что 36-летний Роналду в летнее трансферное окно перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Форвард заключил с английским клубом двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.

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