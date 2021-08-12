Источник: Марсело Бьелса сегодня подпишет новый контракт с "Лидс Юнайтед"

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Источник: Марсело Бьелса сегодня подпишет новый контракт с "Лидс Юнайтед"Фото: инстаграм "Лидса"/Автор неизвестен

Аргентинский тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьелса близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, специалист сегодня подпишет новый контракт с "Лидсом" — подтверждено! 

Соглашение заключено с президентом клуба до июня 2022 года. 

Официальный анонс ожидается в ближайшее время. Документы будут подписаны сегодня днём.

Напомним, что Марсело Бьелса никогда не подписывает с клубом контракт более, чем на год.

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