Источник: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе хочет сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

"Я знаю, что Мбаппе попросил ПСЖ об уходе. Впрочем, сделать это будет сложно, так как нужно найти клуб, который сможет заплатить за него требуемую сумму. Но он действительно хочет уйти. Если Килиан не уйдет этим летом, то сделает это через год", - сказал Риоло.

Главным претндентом на 22-летнего Мбаппе является "Реал", но форвардом также интересуется "Ливерпуль". Контракт игрока с ПСЖ действует до лета 2022 года.

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