Источник: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ

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Источник: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе хочет сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

"Я знаю, что Мбаппе попросил ПСЖ об уходе. Впрочем, сделать это будет сложно, так как нужно найти клуб, который сможет заплатить за него требуемую сумму. Но он действительно хочет уйти. Если Килиан не уйдет этим летом, то сделает это через год", - сказал Риоло.

Главным претндентом на 22-летнего Мбаппе является "Реал", но форвардом также интересуется "Ливерпуль". Контракт игрока с ПСЖ действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хотелось бы , чтобы Мбаппе перёшел к нам в Каталонию .. Но это не возможно при нынешней ситуации в Барсе .. Лео тупо не захочет смириться с конкурентом и заблокирует трансфер . Как это было уже не раз .. https://soccernews.ru/news/messi-zablokiroval-transfer-ozila-v-barselonu-171247 .. Будет распускать грязные слухи за спиной француза .. Да и финансовые показатели нужно приводить в порядок .. Чему стоимость перехода конечно не способствует .Так и будем вылетать ещё несколько лет в ЛЧ ,пока не выветрится всё плохое наследие режима картонной диктатуры .. А как ввели ВАР , так разгромы стали ещё унизительнее . Мда ...

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Из лап шейхов вряд ли удастся. А если и удастся, то его цена, ударит по его же зарплате!

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