Источник: Мбаппе летом перейдет в "Реал"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно перейдет в мадридский "Реал", сообщил блогер Мохамед Хенни, который дружит с форвардом королевского клуба Каримом Бензема.

По сведениям источника, переход форварда состоится перед закрытием летнего трансферного окна. Мбаппе отказался продлить контракт с ПСЖ, поэтому парижскому клубу придется продать игрока.

В прошлом сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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