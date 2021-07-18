Источник: Мбаппе летом перейдет в "Реал"

1 Теги реал мадридкилиан мбаппепсжтрансферы

Источник: Мбаппе летом перейдет в "Реал"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно перейдет в мадридский "Реал", сообщил блогер Мохамед Хенни, который дружит с форвардом королевского клуба Каримом Бензема.

По сведениям источника, переход форварда состоится перед закрытием летнего трансферного окна. Мбаппе отказался продлить контракт с ПСЖ, поэтому парижскому клубу придется продать игрока.

В прошлом сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Реал" вновь теряет Йовича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Пока обанкроченная диктатором Месси Барса продолжает обновлять ему гарем,великий Реал времени не теряет!Вот,уже на подходе звезда мирового футбола!Какой же Перец - красавчик!Это вам не тупорылый ставленник гнума - Лапорта!Когда уже усмирят эту аргентинскую перхоть ... Мда ... Вискас Эль Барса!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" объявил о переходе защитника "Монако"

"Милан" объявил о переходе защитника "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов