Источник: Мбаппе останется в ПСЖ

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может остаться в своем нынешнем клубе, сообщает журналист Даниэль Риоло.

По информации источника, в скором времени француз объявит, что продлевает контракт с ПСЖ.

"Единственный интерес Аль-Хелайфи – знать, что будет делать Килиан. Никто мне не поверит, но он объявит о своем решении в мае, и он останется", – приводит слова журналиста RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Мбаппе уже достиг договоренности с мадридским "Реалом" о переходе летом на правах свободного агента. В королевском клубе француз должен зарабатывать 25 миллионов евро в год после уплаты налогов.

В нынешнем сезоне Лиги 1 нападающий сыграл в 27 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

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