Источник: Мбаппе подписал контракт с "Реалом"

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе следующим летом станет футболистом мадридского "Реала", сообщает издание BILD.

По информации источника, сделка закрыта на 100% и француз уже подписал контракт с королевским клубом о переходе летом на правах свободного агента, после того, как его соглашение с ПСЖ подойдет к концу.

Отмечается, что заработная плата Мбаппе в "Мадриде" составит 50 миллионов евро за сезон до уплаты налогов, что означает, что "чистыми" он будет получать 25 миллионов.

"Реал Мадрид" и ПСЖ хотят дождаться завершения противостояния в ЛЧ, чтобы официально объявить о переходе Мбаппе в "Реал".

В нынешнем сезоне Лиги 1 форвард сыграл в 19 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

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