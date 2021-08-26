Источник: Мбаппе завтра станет игроком "Реала"

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форварда сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может уже в самое ближайшее может стать игроком мадридского "Реала".

Как сообщает Marca, все идет к тому, что о трансфере объявят уже завтра, 27 августа.

Также авторитетный испанский журналист Марио Кортехьяна пишет, что вопрос с будущим Мбаппе решится до выходным, и, вероятнее всего, уже завтра "Реал Мадрид" выпустит официальное заявление о трансфере.

Ранее сообщалось, что "сливочные" сделали предложение в размере 160 миллионов евро, но официального ответа от ПСЖ все еще не последовало.

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